Эпидемиолог ВОЗ призвал подготовиться к возможной новой пандемии

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди призвал подготовиться к возможности того, что вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, что может привести к новой пандемии. Об этом заявил в интервью испанской газете Pais, опубликованном в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку, - отметил эксперт. - Есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию". "Мы должны подготовиться к этому", - уточнил Пибоди.

"Научное сообщество анализирует генетическую последовательность этих вирусов для их мониторинга, а также для разработки доступных вакцин на случай, если они понадобятся", - добавил он.

26 февраля в ВОЗ сообщали, что с 2003 года по 25 февраля 2023 года в 23 странах мира было зарегистрировано 873 случая заражения людей гриппом А (H5N1) и 458 летальных исходов.

Птичий грипп распространен в основном у пернатых, но иногда передается и человеку. Это респираторное заболевание, оно имеет симптомы, похожие на обычную простуду. В группе риска находятся дети и пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями.