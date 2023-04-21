Китай делает ставку на кибер оружие

Власти Китая решили создать высокотехнологичное кибероружие для захвата контроля над спутниками врага, чтобы сделать их бесполезными для передачи данных и наблюдения в военное время. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Financial Times (FT) опираясь на слитые в интернет секретные документы Пентагона.

По оценкам американской разведки, этот проект является главной целью КНР по контролю за информацией. Так, кибератаки Пекина могут имитировать сигналы операторов, которые получают иностранные спутники. Это позволит либо полностью управлять ими, либо создавать сбой в важные моменты в ходе боев.

Отмечается, что контроль над спутникам позволит китайским силам лишить его возможности поддерживать системы связи, вооружения, наблюдения и разведки. В Пентагоне и ЦРУ не стали комментировать эти данные.