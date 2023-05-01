В Турции нашли новое месторождение нефти?

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез не исключил скорых позитивных новостей о запасах нефти с месторождения в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Работы по бурению и оценке резервов скважин близятся к концу. Первые оценки данных положительны, но мы ждем окончательных результатов. Итоговыми данными поделится с народом президент [Реджеп Тайип Эрдоган]", - сказал министр, комментируя продолжающиеся работы в Ширнаке.

По словам министра, усилия по разведке отечественных месторождений продолжаются как на море, так и на суше.

В качестве примера Донмез привел обнаруженное в 2022 году газовое месторождение "Сакарья" в турецком секторе Черного моря. Вместе с тем, запасы нефти были обнаружены в районе Чукурова в провинции Адана.

"В прошлом году в Ширнаке было обнаружено месторождение "Эсма Чевик" с запасом нефти в 180 млн баррелей", - напомнил министр.