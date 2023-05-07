В Турции началось бурение на месторождении Амасра-3

Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) сообщает, что буровое судно Fatih начало бурение на месторождении Амасра-3, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

TPAO разместила в социальной сети Twitter заметку слудеющего содержания: "Гордость Турции, Fatih на Amasra-3! Буровое судно Fatih начало бурение новой скважины на газовом месторождении Сакарья - Amasra-3. Продолжаем начатое".

Fatih - первое судно в буровом флоте Турции, было передано на баланс компании TPAO в 2017 году.

Объем резервов месторождения "Сакарья" в турецком секторе моря достигает 710 млрд кубометров. Работы продолжаются с участием более 50 судов.

Первый газ с этого месторождения поступило потребителям в Турции в апреле текущего года.