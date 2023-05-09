В Британии могут отказаться от планов сократить численность сухопутных сил

Правительство Риши Сунака может отказаться от планов дальнейшего сокращения численности британских сухопутных сил на фоне конфликта в Украине. Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента письменном ответе замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи на вопрос одного из депутатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны изучает вопрос о том, правильно ли в данный момент сокращать численность регулярной армии до 73 тыс. человек, как это предусматривает программа [модернизации ВС королевства] Future Soldier. Этот процесс продолжается", - отметил Хиппи.

Замминистра добавил, что о конкретных решениях по этому вопросу объявят не ранее завершения работы над очередным докладом, посвященным обеспечению обороны королевства и необходимости инвестировать в те или иные направления. Публикация доклада ожидается в июне этого года.

В конце января британский телеканал Sky News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что военное руководство США больше не рассматривает британскую армию как боевую силу высшего класса в отличие от армий США, России, КНР и Франции и считает, что она скорее находится на уровне армий Германии и Италии. Как отметил телеканал, в Вашингтоне послали Лондону сигнал о необходимости увеличения военных расходов в свете конфликта на Украине. По словам источникам Sky News, на повышение боеготовности Сухопутных войск Великобритании понадобится десятилетие.