Принц Уильям начал кампанию по борьбе с бездомностью в Великобритании

Принц Уильям начал масштабную пятилетнюю кампанию Homewards, которая направлена на решение проблемы бездомности в Великобритании. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет "Би-би-си".

Благотворительный фонд принца Уэльского потратит £3 млн на начальном этапе, чтобы сделать такое явление, как бездомность, "редким, коротким и неповторяющимся". По словам принца Уильяма, бездомность не должна существовать в "современном и прогрессивном обществе".

"Каждый человек должен иметь безопасный и надежный дом, и к нему должны относиться с достоинством", - заявил он.

В преддверии запуска программы принц Уильям побеседовал с лидером лейбористов сэром Киром Стармером, министром по вопросам выравнивания уровня жизни Майклом Гоувом и первыми министрами Шотландии и Уэльса.

"Это глубоко личное дело принца, которое он связывает с влиянием своей матери, принцессы Дианы, которая в детстве привела его в благотворительные организации по борьбе с бездомностью", - пишет "Би-би-си".

В настоящее время в Великобритании насчитывается более 300 тыс. бездомных. В это число входят люди, живущие в общежитиях и временном жилье, в машинах и на улице.