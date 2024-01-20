Иран осудил удар Израиля по Сирии

Иран "решительно осуждает" удар Израиля по Дамаску, в результате которого погибли военные советники Корпуса стражей исламской революции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи.

По его словам, "преступный и агрессивный акт Израиля является нарушением суверенитета и территориальной целостности" Сирии. Официальный представитель МИД также указал, что такие удары приводят к "нестабильности и отсутствию безопасности в регионе".

Он призвал международные организации, а также Совет Безопасности ООН "осудить преступления израильского режима". "Исламская Республика Иран будет расследовать это дело на законных основаниях и оставляет за собой право ответить на организованный терроризм <...> в соответствующее время и в соответствующем месте", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, слова которого приводит агентство Mehr.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что в результате воздушной атаки Израиля на сирийскую столицу погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" КСИР генерал Юсеф Омид Заде. Вместе с ним погибли еще несколько иранских офицеров и сирийских военных. В КСИР подтвердили гибель своих четырех военных советников в результате израильского удара.

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