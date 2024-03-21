Международный авторитет Британии резко упал

Авторитет Великобритании на международной арене резко упал после 2022 года из-за недостаточной военной помощи Украине, и теперь Киев рассматривает Германию, страны Северной Европы и Францию как более близких союзников. Об этом сообщили высокопоставленные источники в Минобороны Соединенного Королевства газете The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, европейские союзники "отрекаются от Великобритании после того, как она не смогла предоставить достаточную военную помощь и оказать политическую поддержку Украине". Украинцы "разочарованы позицией Лондона на данный момент", Берлин также указал Лондону на то, что ему следует делать, отметил один из представителей британского оборонного ведомства.

Как заявил ранее ТАСС представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, британские власти не намерены отправлять войска на Украину. В канцелярии Сунака уточнили, что сразу исключили возможность "полноценного военного развертывания" на Украине после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.