Турция ведет активный диалог с Росатомом по проекту АЭС "Синоп"

Турция ведет диалог с Росатомом по проекту строительства АЭС "Синоп", выстроена работа.

Об этом заявил журналистам министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на полях форума "Атомэкспо-2024", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается тех АЭС, которые мы планируем построить в ближайшее время, то это АЭС в Синопе и АЭС в Тракии, - сказал министр. - В части Синопа мы достаточно серьезно продвинулись, ведем диалог по этому проекту с Росатомом, поскольку у нас уже с ними сформировался определенный диалог, выстроена работа".

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