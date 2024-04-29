Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны Персидского залива противостоять "растущей угрозе" со стороны Ирана, указав на усиление ее "дестабилизирующего влияния" в регионе после недавней атаки на Израиль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это нападение подчеркивает острую и растущую угрозу со стороны Ирана, а также необходимость совместной работы по созданию интегрированной обороны", - сказал Блинкен, выступая на министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. Трансляцию встречи вел саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария".

Кроме того, госсекретарь указал на необходимость борьбы с поддерживаемыми Ираном хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", которое с ноября 2023 года атакует в Красном море и Аденском заливе коммерческие суда, связанные с Израилем. "Мы подчеркиваем важность безопасного судоходства в Красном море для мировой экономики", - добавил он.

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