Блинкен призвал страны Персидского залива противостоять "растущей угрозе" со стороны Ирана
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны Персидского залива противостоять "растущей угрозе" со стороны Ирана, указав на усиление ее "дестабилизирующего влияния" в регионе после недавней атаки на Израиль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Это нападение подчеркивает острую и растущую угрозу со стороны Ирана, а также необходимость совместной работы по созданию интегрированной обороны", - сказал Блинкен, выступая на министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде. Трансляцию встречи вел саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария".
Кроме того, госсекретарь указал на необходимость борьбы с поддерживаемыми Ираном хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", которое с ноября 2023 года атакует в Красном море и Аденском заливе коммерческие суда, связанные с Израилем. "Мы подчеркиваем важность безопасного судоходства в Красном море для мировой экономики", - добавил он.
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