Польша разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры завершили акцию протеста на последнем из заблокированных пунктов пропуска на границе с Украиной "Рава-Русская - Хребене". Об этом сообщила украинская погранслужба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным, размещенным в Telegram-канале ведомства, движение грузовиков через КПП возобновлено. Как предупредила погранслужба, водители, которые везут зерновые культуры с Украины, могут следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

Как сообщила служба, польские фермеры перестали блокировать КПП "Рава-Русская - Хребене". Теперь все пункты пропуска на границе с Польшей работают "на полную мощность", заверили в ведомстве.

20 апреля на украинско-польской границе были разблокированы пункты пропуска "Шегини - Медыка" и "Краковец - Корчева". До этого возобновилось движение на пункте "Долгобычев - Угринов". 22 апреля спустя 2,5 месяца протестов польские фермеры разблокировали КПП "Ягодин - Дорогуск".

С ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики периодически блокировали пункты пропуска, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. В феврале 2024 года протесты активизировались, польские аграрии неоднократно высыпали украинское зерно из вагонов. Ввиду таких акций отношения Варшавы и Киева обострились, а убытки Украины составили сотни миллионов долларов.

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