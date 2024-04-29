https://news.day.az/world/1656161.html Фидан и Блинкен обсудили в Эр-Рияде урегулирование в Газе
Фидан и Блинкен обсудили в Эр-Рияде урегулирование в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала, на встрече обсуждались вопросы скорейшего прекращения огня в секторе Газа, доставки гуманитарной помощи в анклав и комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта.
В Эр-Рияде проходит заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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