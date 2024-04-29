Турция рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в течение года

Запуск первого энергоблока на возводимой Россией в Турции АЭС "Аккую" планируется в течение года. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Алпарслан Байрактар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция и Россия совместно реализуют проект строительства АЭС "Аккую". Работы на первом реакторе завершены почти на 95%, надеюсь, что мы начнем производить электроэнергию на основе атомной энергетики в течение года", - сказал министр, выступая на конференции в Стамбуле.

Ранее Байрактар сообщал, что ввод в строй первого энергоблока АЭС "Аккую" намечен на 2025 год, но Турция пытается сдвинуть сроки и запустить его в этом году. Среди возможных дат называется 29 октября, когда отмечается национальный праздник - День Турецкой Республики.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.

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