Олаф Шольц снова заявил, что не собирается менять решение по Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что не собирается менять решение по вопросу отправки Украине ракет Taurus, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем в Берлине Шольца спросили, не собирается ли он все же по примеру США передать Киеву дальнобойные ракеты. "Мое решение по вопросу, который вы подняли, остается неизменным", - ответил Шольц.

Шольц ранее неоднократно отвергал возможность отправки Taurus на Украину. По его словам, для эффективного применения таких ракет требуется участие германских военнослужащих, а это именно та черта, которую он не хочет переступать.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!