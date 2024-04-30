Армия Израиля заявила об ударе по северу Газы

Израильские военные нанесли удар по одному из районов северной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, днем ранее оттуда велся обстрел города Сдерот на юге Израиля, средства ПВО успешно перехватили запущенный в его сторону снаряд, сообщений о пострадавших не поступало. Вскоре после этого истребители ВВС Израиля атаковали этот район, нанеся удары по площадке для запуска противотанковых ракет, шахте туннеля и ряду других объектов инфраструктуры, которыми пользовались палестинские радикалы, заявили в армии.

Помимо этого, в течение суток израильские войска продолжали наносить удары по центральной части анклава. Среди прочего был уничтожен склад с оружием и один отряд радикалов, проинформировали в пресс-службе.

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