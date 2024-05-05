В защите Starlink обнаружили уязвимости

Корпорация SpaceX Илона Маска, которая является оператором Starlink, не может гарантировать, что сервис не будет работать там, где служба официально не запущена. Об этом сообщает издание The Register, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа обратили внимание, что в апреле SpaceX разослала сообщения пользователям из Африки, предупредив их, что спутниковый интернет Starlink нельзя использовать в тех странах, где служба не запущена официально. По информации специалистов, тем не менее, инженеры компании не могут точно отследить геопозицию терминалов и заблокировать их.

В своем сообщении SpaceX потребовала прекратить использовать Starlink за пределами разрешенных зон до 30 апреля. Однако оказалось, что африканские потребители продолжают пользоваться Starlink и в мае. Таким образом, обнаруженные энтузиастами уязвимости в защите дают доступ к спутниковому интернету буквально по всему миру.

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