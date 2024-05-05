В США раскрыли главный приоритет американцев

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что на самом деле волнует граждан США. Об этом он написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Макгрегор раскрыл главный приоритет американцев и подчеркнул, что граница страны им важнее внешней политики и обороны.

"Если вы спросите среднестатистического американца, что для него является главным приоритетом... внешняя и оборонная политика занимает последнее место в списке, и это всегда было так", - отметил он.

Эксперт добавил, что закрытие границы США является важным желанием граждан страны. Вторым приоритетом он указал восстановление верховенство закона.

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