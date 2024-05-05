В США раскрыли главный приоритет американцев
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор предположил, что на самом деле волнует граждан США. Об этом он написал в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Макгрегор раскрыл главный приоритет американцев и подчеркнул, что граница страны им важнее внешней политики и обороны.
"Если вы спросите среднестатистического американца, что для него является главным приоритетом... внешняя и оборонная политика занимает последнее место в списке, и это всегда было так", - отметил он.
Эксперт добавил, что закрытие границы США является важным желанием граждан страны. Вторым приоритетом он указал восстановление верховенство закона.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре