В Австралии полицейские застрелили подростка, напавшего с ножом на прохожего

Австралийские полицейские застрелили 16-летнего подростка, напавшего с ножом на мужчину, на западном побережье континента. Об этом сообщили в управлении полиции штата Западная Австралия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам комиссара полиции Кола Бланша, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после сообщения о вооруженном нападении на одной из автомобильных парковок Перта. "Они обнаружили 16-летнего подростка с большим кухонным ножом, который попытался напасть на приехавших полицейских и был ранен ими", - сказал он, отметив, что позднее подросток скончался в больнице.

В полиции сообщили, что нападение "было случайным" и действовал подросток в одиночку, а его агрессия была спровоцирована "радикальными настроениями, влиянию которых он подвергся в интернете". "На данном этапе мы не квалифицируем инцидент, как террористический акт, но у нападения, безусловно, есть признаки, которые возможно позволят его переквалифицировать в теракт в будущем", - сказал Бланш.

Также в ведомстве отметили, что раненый во время нападения мужчина был госпитализирован. Его состояние остается тяжелым.

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