Салливан считает, что помощь США не изменит ситуацию в Украине в ближайшее время

Недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на мероприятии, организованном газетой Financial Times в Вашингтоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает издание, Салливан отметил, что по-прежнему ожидает успехов российской армии в Украине "в ближайший период". По его словам, не стоит ждать нового контрнаступления Украины раньше 2025 года. При этом его перспективы будут в очень значительной степени зависеть от одобрения Конгрессом и Белым домом потенциальных последующих пакетов помощи, указал помощник американского лидера.

При этом Салливан считает, что полученная помощь поможет Киеву удержать фронт и подготовить почву для ответных действий. Однако он отметил, что эти прогнозы будут актуальны, только если Джо Байден сможет переизбраться на пост президента США в ноябре этого года.

24 апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом законопроект о возобновлении поставок оружия Украине на общую сумму $61 млрд.

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