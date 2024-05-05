В ограждение Белого дома врезался автомобиль

Водитель автомобиля погиб после того, как врезался в ограждение Белого дома. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Незадолго до 22:30 (06:30 по бакинскому времени 5 мая) автомобиль на высокой скорости врезался во внешние ворота комплекса Белого дома", - говорится в заявлении Секретной службы США.

Отмечается, что офицеры попытались оказать помощь водителю, но его обнаружили уже мертвым. Инцидент не представляет никакой угрозы для Белого дома, ведется расследование, говорится в тексте.

Секретная служба США 9 января также сообщала о подобном случае, в результате которого автомобиль врезался в ограждение Белого дома, водитель был задержан.

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