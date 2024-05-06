11-й корабль с гуманитарной помощью из Турции в сектор Газа отправился из порта Мерсин.

Как передает Day.Az, Турция направила в Газу еще одно судно с гуманитарной помощью, погруженная на корабль помощь в размере 5 066 тонн была собрана Турецким обществом Красного Полумесяца. Примерно через 40 часов помощь достигнет порта Аль-Ариш в Египте и оттуда будет доставлена ​​в сектор Газа.

При координации Общества Красного Полумесяца и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) 13 самолетов и 10 кораблей отправили в общей сложности более 50 000 тонн гуманитарной помощи из Турции в сектор Газа.

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