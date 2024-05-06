СМИ узнали о нехватке кораблей ЕС для защиты судов в Красном море

Оперативный командующий миссией ЕС "Eunavfor Aspides" контр-адмирал Василиос Грипарис на конфиденциальной встрече в Брюсселе на прошлой неделе предупредил, что после вывода немецкого фрегата "Гессен" в конце апреля в его распоряжении осталось три боевых корабля, а этого не хватает для защиты торговых судов в красном море от атак йеменских хуситов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает Spiegel.

По словам Грипариса, с таким флотом он может сопровождать максимум четыре торговых судна в день через Баб-эль-Мандебский пролив у побережья Йемена. Однако для выполнения своей миссии ему нужно не менее десяти боевых кораблей, а также необходима поддержка с воздуха беспилотником или морским самолетом-разведчиком.

По данным издания, маловероятно, что командующий миссией в ближайшее время получит дополнительные суда: пока только Бельгия и Нидерланды дали понять, что в ближайшие месяцы они смогут развернуть военные корабли для защиты торговых судов. Кроме того, на замену "Гессена" отправится фрегат "Гамбург", но он прибудет в Красное море не раньше августа.

Spiegel пишет, что в Брюсселе обсуждают вопрос о продлении мандата миссии из-за ее неэффективности, оперативный план будет пересмотрен в июне. Германия инициировала дискуссию о том, следует ли использовать военные корабли ЕС для пресечения контрабанды оружия для хуситов, некоторые члены блока "могут представить" такое расширение миссии, но тогда ее характер станет "гораздо более прочным", отмечает газета.

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