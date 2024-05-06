Спикер парламента Армении о своих антироссийских заявлениях

Парламент Армении ответил на письмо Совета Федерации, которое направили по поручению председателя верхней палаты парламента России Валентины Матвиенко из-за антироссийских заявлений ее армянского коллеги Алена Симоняна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Симонян заявил, что глава парламентской постоянной комиссии Саргис Ханданян через два дня ответил на письмо после его получения. При этом он не стал раскрывать подробности ответа армянской стороны. Однако спикер парламента Армении указал, что "не пожалел о своих высказываниях".

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