В КНР заявили о необходимости углублять стратегическое взаимодействие с ЕС

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Китай и Евросоюз должны углублять стратегическое взаимодействие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Си, Китай и ЕС должны вносить вклад в новый мир и развитие во всем мире, развивать стратегическое сотрудничество и стабильное развитие отношений между Китаем и Европой.

"Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие", - отметил лидер КНР.

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