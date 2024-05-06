В КНР заявили о необходимости углублять стратегическое взаимодействие с ЕС
Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Китай и Евросоюз должны углублять стратегическое взаимодействие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Си, Китай и ЕС должны вносить вклад в новый мир и развитие во всем мире, развивать стратегическое сотрудничество и стабильное развитие отношений между Китаем и Европой.
"Китай и ЕС должны твердо придерживаться позиций партнерства, крепко придерживаться диалога и сотрудничества, углублять стратегическое взаимодействие", - отметил лидер КНР.
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