Коалиционное соглашение в Нидерландах предусматривает сокращение миграции

Рабочая версия нового коалиционного соглашения попала в объективы фотографов в Нидерландах. Документ предусматривает жесткие меры для сокращения миграции и потока беженцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NOS.

По данным вещательной корпорации, с рабочей версией соглашения в руках был сфотографирован участник переговоров от Партии свободы Гиди Маркусзовер. Одним из ключевых элементов договора является "жесточайшая политика по приему беженцев и комплексный набор мер для контроля за миграцией".

Договор также нацелен на сокращение налогового бремени для среднего класса и людей в сложном финансовом положении с 2025 года. Правительство также должно будет работать в таких направлениях, как улучшение социальной защиты и повышение покупательной способности населения, жилищное строительство, в том числе социальное, развитие инфраструктуры и системы общественного транспорта.

Кроме того, в проекте соглашения говорится, что не все можно решить сразу, но "Нидерланды ждут прорыва", поскольку правительство и политика не оправдывают ожидания граждан, будь то правовая определенность, грамотное управление или безопасность в своих собственных районах".

На парламентских выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года победу одержала крайне правая Партия свободы (ПС) под руководством Герта Вилдерса. Однако для получения большинства в парламенте и формирования правительства ему нужна поддержка еще нескольких партий. Переговоры о создании такой коалиции ведутся в настоящее время. Участие в них, помимо ПС, принимают Гражданско-фермерское движение, "Новый общественный договор" и Народная партия за свободу и демократию.

Ранее стороны не смогли договориться о создании традиционной коалиции большинства, в которой лидер победившей партии занимает должность премьер-министра, а его партнеры по коалиции - должности вице-премьеров с министерскими портфелями. Переговоры в настоящее время сконцентрированы вокруг так называемого программного кабинета. Предполагается, что в его состав войдут люди в том числе не связанные с политикой, но хорошо разбирающиеся в каком-либо вопросе. Основой для работы кабинета должно стать коалиционное соглашение, однако, как предполагается, оно будет представлять собой не традиционный объемный документ с четкими целями и способами их достижения, а больше похоже на программу, в которой будут обозначены лишь основы политического курса.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!