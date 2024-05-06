В Израиле заявили, что рассматривают все варианты переговоров по Газе

Израиль внимательно рассматривает любой вариант переговоров о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает Day.Az.

"Мы тщательно анализируем каждый ответ и каждую реакцию, а также рассматриваем все возможные варианты относительно переговоров и возвращения похищенных лиц в рамках миссии по их немедленному возвращению домой", - заявил Хагари, отвечая на вопрос о том, изменит ли заявление радикального палестинского движения ХАМАС о его готовности к перемирию военные планы Израиля в отношении города Рафах на юге анклава.

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