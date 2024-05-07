Ситуация вокруг операции в Рафахе углубила раскол между США и Израилем

Ситуация вокруг возможного начала масштабной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Рафах в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС углубила раскол между США и Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, 6 мая "израильские военные нанесли точечные авиационные удары по восточной части Рафаха" уже через несколько часов после того, как президент США Джо Байден попытался отговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "от полномасштабного нападения на город". WSJ считает, что атака Израиля "сигнализирует о большой пропасти" между Байденом и Нетаньяху "касательно стратегии по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, и прекращению боевых действий".

Активная публичная и частная кампания администрации Байдена по предотвращению нападения Израиля на Рафах "стала самым тяжелым испытанием для ее ближневосточного союзника", пишет издание.

В то же время газета приводит слова бывшего американского переговорщика по Ближнему Востоку Аарона Дэвида Миллера, который отметил, что правительство Нетаньяху с пониманием отнесется к позиции США и взамен планировавшейся полномасштабной операции сосредоточится на точечных действиях в Рафахе. "Похоже, что Израиль планирует двигаться в Рафах постепенно, - считает он. - Характер операции будет иным, не таким, против которого выступала администрация Байдена".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 6 мая заявил, что Соединенные Штаты на этом этапе не могут поддержать операцию в Рафахе в том виде, в котором ее предлагает проводить Израиль.

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