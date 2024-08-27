Макрон отверг кандидата на пост премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг кандидатуру, предложенную левым альянсом "Новый народный фронт" на пост премьер-министра республики.

Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы "Нового народного фронта" был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями, - отмечается в тексте. - Такое правительство было бы недееспособным". 23 июля левый альянс предложил кандидатуру экономиста Люси Касте на пост главы кабмина.

Как отмечается в документе, "с 27 августа начинается новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями, отличившимися на государственной службе".

Национальный координатор левой партии "Неподчинившаяся Франция", входящей в "Новый народный фронт", Манюэль Бомпар в эфире телеканала BFMTV назвал заявление Елисейского дворца "антидемократическим переворотом".

На внеочередных выборах в парламент Франции "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами.

К настоящему времени во Франции установлен рекорд исполнения обязанностей правительством после ухода в отставку. Макрон отправил в отставку правительство премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что министры продолжат исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.