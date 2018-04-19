Во Франции началась «рельсовая война» - ВИДЕО

Вл Франции манифестанты перекрывают улицы, жгут файеры и призывают других горожан присоединиться к акции. Поводом для прекращения работы стала реформа, которую хочет провести правительство, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Согласно проекту, работающим на железной дороге, хотят уменьшить зарплату, лишить права досрочного выхода на пенсию и других льгот. Бастовать сотрудники дороги будут два дня из пяти в неделю.

От отмены поездов, по предварительным подсчётам, пострадает более четырёх с половиной миллионов пассажиров ежедневно. Встанут и скоростные рейсы, соединяющие Париж с Брюсселем и Лондоном. Полностью прекратится сообщение с Италией, Испанией и Швейцарией. Стачка продлится три месяца.

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