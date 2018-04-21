"Манчестер Юнайтед" сыграет в финале Кубка Англии - ФОТО

В субботу стал известен первый финалист Кубка Англии. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне "Манчестер Юнайтед" в полуфинале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Команда Жозе Моуринью пропустила первой, но смогла дожать соперника и одержать волевую победу. Финал Кубка Англии, в котором "МЮ" сыграет с победителем противостояния "Челси" - "Саутгемптон", состоится 19 мая.

На 11-й минуте "Тоттенхэм" вышел вперел благодаря точному удару Деле Алли. Уже в первом тайме футболисты "МЮ" смогли отыграться усилиями Алексиса Санчеса (24-я минута), а во втором тайме Андер Эррера забил победный гол на 62-й минуте.

"Тоттенхэм" проиграл, несмотря на существенное преимущество в контроле мяча: футболисты "МЮ" владели "снарядом" всего 38% времени.

Интересно, что накануне игры букмекеры считали команду Маурусио Почеттино небольшим фаворитом матча. Котировки на выход в финал Кубка Англии были такие: 1.70 - 2.15 в пользу команды из Лондона.