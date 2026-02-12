Südün çürüməsinin qarşısını alan üsullar
Südün və qatığın çürüməsi yemək hazırlayarkən hər kəsin qarşılaşa biləcəyi bir problemdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, təbii üsullar sayəsində həm südün, həm də qatığın çürüməsinin qarşısını almaq mümkündür:
Duz əlavə etmək: Çox az miqdarda duz, südün zülal quruluşunu tarazlayaraq ani istilik dəyişikliklərinə qarşı molekulların reaksiyasını yumşaldır. Dadını pozmayacaq qədər az miqdarda istifadə etmək vacibdir. Xüsusilə qatıqla hazırlanan şorbalarda tez-tez istifadə olunur.
Nişasta əlavə etmək: Nişasta mayenin quruluşunu bir az sıxlaşdıraraq zülalları stabilləşdirir. Bu sayədə qaynama zamanı çürümə riski azalır. Əvvəlcə soyuq süd ilə həll edərək əlavə edilməlidir. Qatıqla hazırlanan yeməklərdə çox təsirlidir.
Krem əlavə etmək: Krem, yağ nisbəti yüksək olan təbii bir məhsuldur. Yağ zülalların yüksək istiliklə pozulmasını gecikdirir. Xüsusilə süd qaynadarkən faydalıdır.
Bal əlavə etmək: Bal, təbii şəkər quruluşu ilə qaynama balansını bir qədər tənzimləyir. Ani istilik dəyişikliklərinə qarşı mayenin reaksiyasını yavaşladır. Çox az miqdar kifayətdir. Şirniyyat reseptlərində və süd qarışıqlarında uyğundur.
