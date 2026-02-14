Qar Azərbaycanda 500 min manatlıq sığorta zərərinə səbəb oldu - AÇIQLAMA
10-11 fevral 2026-cı il tarixlərdə ölkə ərazisində qarlı-şaxtalı hava şəraiti müşahidə olunub. Qeyd olunan tarixlərdə paytaxt Bakı da daxil olmaqla respublikamızın bir çox bölgəsində müxtəlif səpkili sığorta hadisələri qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasından məlumat verilib.
Bildirilib ki, 10-11 fevral 2026-cı il tarixlərdə baş vermiş sığorta hadisələri ilə bağlı 5 qeyri-həyat sığorta şirkətinə ümumilikdə 642 sığortalı müraciəti daxil olub.
"Bu müraciətlərin 563-ü "Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası" növü, 76-sı "Kasko" sığorta növü, 1-i "Daşınmaz əmlakın icbari sığortası" növü, 1-i isə "Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası" növü üzrə baş vermiş sığorta hadisələri ilə bağlı olub. Qiymətləndirilmiş 350 sığorta hadisəsi üzrə ehtimal olunan zərər məbləği 292 min 710 manat həcmində müəyyənləşdirilib. Qalan 461 hadisə üzrə isə zərər qiymətləndirməsi prosesi davam edir".
Assosiasiyadan qeyd edilib ki, hazırda daxil olmuş bütün müraciətlərə dair hadisələr tənzimləmə və zərər qiymətləndirilməsi mərhələsindədir. Sığorta hadisəsi kimi tanınan hər bir hadisə üzrə sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
"Bütün hadisələr üzrə qiymətləndirmə prosesi yekunlaşdıqdan sonra ümumi zərər məbləği həcminin 500 min manatı ötəcəyi ehtimal edilir. Qeyd etmək istəyirik ki, hesabat dövrü ərzində sığorta şirkətlərinə daxil olmuş müraciətlər üzrə hadisələrin 71 %-i paytaxt Bakıda, 29 %-i isə respublikamızın digər bölgələrində (xüsusilə Şimal bölgəsində) qeydə alınıb", - deyə əlavə edilib.
