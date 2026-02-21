https://news.day.az/azerinews/1817538.html Azərbaycanda avtomobil benzini istehsalının həcmi açıqlandı Məlumata əsasən bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 min ton və ya 7,3% azdır. Day.Az xəbər verir ki, bu ilin fevralın 1-i vəziyyətinə ölkədə hazır məhsul ehtiyatı 65,7 min ton təşkil edib.
Azərbaycanda avtomobil benzini istehsalının həcmi açıqlandı
Məlumata əsasən bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,1 min ton və ya 7,3% azdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu ilin fevralın 1-i vəziyyətinə ölkədə hazır məhsul ehtiyatı 65,7 min ton təşkil edib.
Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 398,3 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 16,4 faiz azalıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре