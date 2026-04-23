Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində gəmi heyətinin idarəetmə səviyyəsində çalışan dənizçilərlə görüş keçirilib - FOTO
Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində gəmi heyətinin idarəetmə səviyyəsində çalışan uzaq səfərlər kapitanları və baş mexaniklərlə görüş olub.
Bu barədə Day.Az-a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən (RİNN) məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, görüş zamanı dənizçiləri maraqlandıran suallara cavab verilib və bir sıra mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb.
Ünvanlanan suallara cavab olaraq bildirilib ki, dənizçilərin sertifikatlaşdırılması prosesi "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" Beynəlxalq Konvensiyanın (DHDNÇ) tələblərinə əsasən həyata keçirilir.
Belə ki, müvafiq sahəni tənzimləyən beynəlxalq hüquqi aktların tələbləri nəzərə alınmaqla dənizçilərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı prosedurların sadələşdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, həmçinin milli qanunvericilikdə zəruri dəyişikliklərin edilməsi də nəzərdə tutulur.
Tədbir çərçivəsində naviqasiya təhlükəsizliyi, texniki istismar, heyətin idarə olunması, yoxlamaların nəticələri, beynəlxalq bazarda iş imkanları, xüsusilə də yüksəktonnajlı tanker və konteyner gəmilərində işləmək imkanları nəzərdən keçirilib. Dənizçilərin bununla bağlı fikirləri, eləcə də agentlik tərəfindən tətbiq olunan yeni tələblər və tövsiyələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре