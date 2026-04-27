Restoranda sifariş etdiyiniz bu qidalar sağlamlığınızı məhv edir
Çöl qidalanması keyifli olmalıdır, lakin aşağıdakı məqamlar bu keyfi xəstəxanada bitirə bilər:
"Günün şorbası" əslində "Dünün şorbası" ola bilər
Bir çox məkanda günün şorbası mətbəxdəki israfın qarşısını almaq üçün hazırlanır. Ötən gündən qalan tərəvəzlər və ət qalıqları bu şorbada "yenidən doğulur". Xüsusilə axşam saatlarında sifariş edilən şorbalar bütün gün ocaqda qaynadığı üçün qida dəyərini tamamilə itirir.
Pulsuz verilən əzmələr və souslar
Masaya oturan kimi gətirilən iştahaçıcı ikramlara qarşı diqqətli olun. Bəzi iddialara görə, toxunulmamış kimi görünən souslar mətbəxə qayıtdıqdan sonra yeni müştərilər üçün təkrar istifadə edilə bilir. Ortaya gələn açıq ikramların hijyenindən əmin deyilsinizsə, onlardan uzaq durun.
Qarışıq qızartmaların yağı
Burada əsas problem tərəvəzlərin təzəliyi deyil, onların qızardıldığı yağın neçə dəfə istifadə olunmasıdır. Dəfələrlə qızan və soyuyan yağlar xərçəng riski də daxil olmaqla ciddi sağlamlıq təhdididir. Əgər qızartmanın rəngi həddindən artıq tünddürsə, bu, yağın çox köhnə olduğunun əlamətidir.
Masadakı açıq ketçup və mayonezlər
Restoranlar xərcləri azaltmaq üçün az qalan şüşələri bir-birinə boşaldaraq tamamlayırlar. Bu isə aylarla şüşənin dibində qalan bayat sousun təzə ilə qarışaraq bakteriya yuvasına çevrilməsinə səbəb olur. Qapağı qurumuş və yapışqan olan şüşələrdən istifadə etməyin.
Az bişmiş (Medium-Rare) burger
Antrikot və ya bonfile ətini az bişmiş yemək seçim ola bilər, lakin qiymə ətdə (hamburgerdə) vəziyyət fərqlidir. Ət qiymə halına salınarkən hər tərəfi xarici mühitlə təmasda olur. Əgər burgerin daxili hissəsi tam bişməzsə, zərərli bakteriyalar məhv olmur. Sağlamlığınız üçün hamburgerinizi həmişə "orta-yaxşı" (medium-well) bişmiş istəyin.
Qarnir tələsi
Əsas yeməyin yanında gələn püre və ya plov adətən böyük qazanlarda hazırlanır və bütün gün gözlədilir. Bu əlavələr çox vaxt yeməyin ən bayat hissəsidir. Onların əvəzinə təzə salat və ya o an hazırlanan əlavə məhsul tələb etmək daha təhlükəsizdir.
Getdiyiniz məkanda kəskin ədviyyat qoxusu hiss edirsinizsə, ehtiyatlı olun. Çox vaxt ədviyyatlardan məhsulların bayatlığını gizlətmək üçün istifadə edilir.
