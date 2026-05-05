Avro bahalaşdı, manat isə...

Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 5 may tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

Day.Az-ın AMB-yə istinadən məlumatına görə, ABŞ dollarının manata qarşı rəsmi məzənnəsi dəyişməz olaraq 1,7000 manat olub.

Avronun manata qarşı məzənnəsi 1,9850 manat, 1 türk lirəsi 0,0376 manat, 100 rus rublu isə 2,2641 manat olub.

Kod Məzənnə
USD 1,7
EUR 1,985
AUD 1,2154
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,115
CZK 0,0813
CNY 0,2489
DKK 0,2657
GEL 0,6339
HKD 0,217
INR 0,0178
GBP 2,2974
SEK 0,1825
CHF 2,1663
ILS 0,5747
CAD 1,2473
KWD 5,5165
KZT 0,3659
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5431
MDL 0,0988
NOK 0,183
UZS 0,0142
PKR 0,6073
PLN 0,4661
RON 0,3823
RUB 2,2641
RSD 0,0169
SGD 1,3304
SAR 0,4532
xdr 2,3312
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0386
JPY 1,0808
NZD 0,9957
 