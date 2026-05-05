ABŞ İrana qarşı genişmiqyaslı döyüşlərə başlaya bilər
ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatları yenidən genişlənə bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Fox News telekanalı ABŞ rəsmilərinə istinadən məlumat yayıb.
Bildirilib ki, İranın ABŞ gəmilərini atəşə tutması və BƏƏ-yə raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbələr endirməsindən sonra vəziyyət daha da gərginləşib.
Məlumata görə, ABŞ rəsmiləri son 24 saat ərzində genişmiqyaslı döyüşlərin bərpasına daha da yaxın olduqlarını qeyd ediblər. Bu açıqlama bazar ertəsi başlayan və Fars körfəzində qalan ticarət gəmilərinin Hörmüz boğazından çıxarılmasını hədəfləyən "Azadlıq" hərbi əməliyyatı fonunda verilib.
Rəsmilər vurğulayıblar ki, yekun qərar ABŞ prezidenti Donald Tramp tərəfindən veriləcək və Amerika ordusu mümkün əməliyyatlara hazır vəziyyətdədir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре