https://news.day.az/azerinews/1832391.html Qızıl almaq istəyənlərə PİS XƏBƏR Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb. Day.Az xəbər verir ki, qızılın COMEX-də iyun ayı üzrə fyuçersləri 0,33% və ya 15 dollar artaraq 4 548,30 ABŞ dollarına, spot qızıl isə 0,36% və ya 16,23 dollar bahalaşaraq 4 538,14 ABŞ dollarına yüksəlib. Platin isə 1,41% və ya 27,39 dollar artaraq 1 974,11 ABŞ dollarına çatıb.
Qızıl almaq istəyənlərə PİS XƏBƏR
Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, qızılın COMEX-də iyun ayı üzrə fyuçersləri 0,33% və ya 15 dollar artaraq 4 548,30 ABŞ dollarına, spot qızıl isə 0,36% və ya 16,23 dollar bahalaşaraq 4 538,14 ABŞ dollarına yüksəlib. Platin isə 1,41% və ya 27,39 dollar artaraq 1 974,11 ABŞ dollarına çatıb. Gümüşün iyun fyuçersləri isə əksinə, 0,19% və ya 0,14 dollar azalaraq 73,39 ABŞ dollarına enib.
Analitiklər qızıl və platinin qiymət artımını risklər fonunda təhlükəsiz aktivlərə tələbin yüksəlməsi ilə, gümüşdəki azalmanı isə texniki korreksiya ilə izah edir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре