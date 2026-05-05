Naxçıvanda nazirlikdə struktur dəyişikliyi edilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının tərkibində dəyişiklik edilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi Kollegiya üzvlüyündən çıxarılıb.

Onun yerinə Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri Kollegiya üzvlüyünə gətirilib.