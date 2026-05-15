Zaminlikdən hansı hallarda çıxmaq MÜMKÜNDÜR?
Bir çox hallarda vətəndaşları bank və yaxud kreditlərlə bağlı düşündürən suallardan biri də zaminlik öhdəliyinin başqasına ötürülüb-ötürülə bilmədiyi məsələsidir.
Day.Az-a açıqlamasında maliyyə-bank eksperti Əkrəm Həsənov deyib ki, zaminlik öhdəliyinin ötürülməsi, əslində, zaminlikdə dəyişiklik deməkdir.
O, qeyd edib ki, belə dəyişiklik yalnız kreditorun, yəni məsələn bankın, razılığı ilə mümkündür.
"Yəni, zaminlik hansı şəxsin xeyrinə verilibsə, onu yalnız bankın razılığı ilə başqa şəxsə ötürmək olar. Əgər bank razılıq vermirsə, bu mümkün deyil.
Bunun səbəbi odur ki, zaminlik şəxsi öhdəlikdir və bank məhz həmin şəxsin şəxsiyyətini, ödəniş qabiliyyətini və kredit tarixçəsini nəzərə alaraq razılıq verib. Başqa bir şəxs bankın razılığı olmadan zaminliyi əvəz edə bilməz, çünki onun ödəniş qabiliyyəti zəif ola bilər və bu, bank üçün risk yaradır", - ekspert vurğulayıb.
Nəsimi Ələsgərli
