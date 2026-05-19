Səhər yeməyində nələri yeməmək lazımdır - Neyroloqlar
Ekspertlər bildirir ki, kruassan, şirin taxıllar və meyvə şirələri yalnız qısa müddətli enerji verir və tez yorğunluq, aclıq və diqqət azalmasına səbəb olur. Beyin üçün stabil enerji mənbəyi vacibdir.
Day.Az xəbər verir ki, ideal səhər yeməyi omeqa-3 yağ turşuları, zülal və liflə zəngin olmalıdır.
Yumurta, tam buğda çörəyi, avokado və tərəvəzlər yaddaşı, diqqəti və qan şəkərini dəstəkləyir, qatıq ilə giləmeyvə, qoz-fındıq və toxumlar alternativdir.
Şirin içkilər əvəzinə qəhvə və ya çay tövsiyə olunur, çünki gündə 2-3 fincan kofeinli içki demensiya riskini azalda bilər. Neyroloqlar südlü və lifli məhsulların səhər yeməyini şirin alternativlərə üstün tutmağı məsləhət görür.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре