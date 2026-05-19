5 gün qeyri-iş günü

Azərbaycanda gələn həftə uzunmüddətli istirahət günləri olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, ölkədə ardıcıl olaraq iki bayramın qeyd olunması səbəbindən vətəndaşları 5 günlük qeyri-iş günü gözləyir.

Belə ki, mayın 27 və 28-i Qurban bayramı, 28 May isə Müstəqillik Günü kimi qeyd ediləcək. Bayram günlərinin üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq mayın 29-u da qeyri-iş günü elan olunacaq.

Beləliklə, 27, 28 və 29 may tarixləri ilə yanaşı, həftəsonuna təsadüf edən 30 və 31 may da istirahət günü olacaq.

Azərbaycanda növbəti iş gününün isə iyunun 1-dən başlayacağı bildirilib.