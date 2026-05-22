Mənzil maliyyələşdirmə dəyər zəncirinin yenidən düşünülməsinə ehtiyac var – WUF13 yekun sənədi
Bütün mənzil maliyyələşdirmə dəyər zəncirinin yenidən düşünülməsinə ehtiyac var.
Trend-in verdiyi məlumata görə, bu, xüsusilə də Dünya Şəhər Forumunun (WUF13) Bakıda keçirilən 13-cü sessiyasının yekun sənədi olan "Bakı Fəaliyyət Çağırış"da bildirilir.
Sənəddə deyilir: "Mənzil maliyyələşdirmə sistemləri məhdud dövlət investisiyaları, kreditə qeyri-bərabər çıxış və aşağı gəlirli ailələrə və icmalara çata bilməyən mexanizmlər ilə xarakterizə olunan parçalanmış, əlaqələndirilməmiş və əlçatanlığı çətin olaraq qalır. Biz bütün mənzil maliyyələşdirmə dəyər zəncirinin yenidən düşünülməsinə, inklüzivliyə və miqyaslılığa üstünlük verilməsinə çağırırıq - bələdiyyə maliyyəsinin gücləndirilməsi yolu ilə maliyyə müstəqilliyinə və gəlir bazasının artırılması strategiyalarına vurğu edərik".
İmza sahibləri inkişaf banklarını və özəl sektoru kreditə çıxışın genişləndirilməsinə və yerli səviyyədə müvafiq və ən çox ehtiyacı olanlar üçün əlçatan olan proqnozlaşdırıla bilən, uzunmüddətli maliyyələşdirmə çərçivələrinin yaradılmasına üstünlük verməyə çağırırlar.
"Biz özəl sektoru risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması, hədəflənmiş subsidiyalar, kreditə çıxışın genişləndirilməsi və qarışıq maliyyələşdirmə üçün yeni yanaşmalar tətbiq etmək məqsədilə milli və yerli hökumətlər, mərkəzi banklar, maliyyə institutları və mütəşəkkil əmanət birlikləri ilə tərəfdaşlığa təşviq edirik. Biz parlament üzvlərini və milli xəzinədarlıqları özəl və dövlət əmanətlərindən istifadə edərək mənzil həllərinin müxtəlifliyini əks etdirmək üçün dövlət subsidiyalarını şaxələndirməyə çağırırıq", - deyə "Bakı Fəaliyyət Çağırış"da bildirilir.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçirilib.
UN-Habitat tərəfindən çağırılan və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən forum "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunub.
Forum çərçivəsində 579 sessiya keçirilib," Urban Expo" sərgisində isə 260 eksponent, innovator və həll təchizatçısı iştirak edib. WUF13 forumu 11 dövlət başçısını, 9 yüksək səviyyəli qonağı, 88 naziri və 76 nazir müavinini, həmçinin 130 meri, beynəlxalq təşkilatların, maliyyə institutlarının, akademik dairələrin, vətəndaş cəmiyyətinin və ictimai təşəbbüslərin nümayəndələrini bir araya gətirib.
Forumun əsas yekunlarından biri "Bakı Fəaliyyətə Çağırışı" sənədinin təqdimatı olub. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, yerli idarəetmə orqanları, təcrübəçilər, tədqiqatçılar və icma nümayəndələri daxil olmaqla maraqlı tərəflərin iştirakı ilə hazırlanan sənəd qlobal mənzil böhranı probleminə həsr olunub. Sənəddə insan mərkəzli, inklüziv və iqlimə dayanıqlı yanaşma əsasında əlçatan mənzil təminatı sahəsində siyasi öhdəliklərin yenilənməsinə, həmçinin mənzil məsələlərinin həllində çoxsəviyyəli idarəetmənin, investisiyaların və icmaların iştirakının gücləndirilməsinə çağırış edilir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре