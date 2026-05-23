https://news.day.az/azerinews/1836790.html Bələdiyyələrə məxsus torpaq sahələri satışa çıxarılacaq Azərbaycanda 18 bələdiyyəyə məxsus torpaq sahələri hərrac vasitəsi ilə satışa çıxarılacaq. Bu barədə Day.Az-а Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, torpaq müsabiqə və hərracları 24 iyun 2026-cı il saat 15:00-da keçiriləcək. Ərizələr 25 may - 22 iyun 2026-cı il tarixlərində qəbul edilir.
Bələdiyyələrə məxsus torpaq sahələri satışa çıxarılacaq
Azərbaycanda 18 bələdiyyəyə məxsus torpaq sahələri hərrac vasitəsi ilə satışa çıxarılacaq.
Bu barədə Day.Az-а Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, torpaq müsabiqə və hərracları 24 iyun 2026-cı il saat 15:00-da keçiriləcək.
Ərizələr 25 may - 22 iyun 2026-cı il tarixlərində qəbul edilir.
Qeyd edək ki, müsabiqə və hərraca çıxarılmış bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyəyə müraciət oluna bilər.
|Sıra № si
|Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə)
|Müsabiqə və ya hərrac
|Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
|Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı
|Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili)
|Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla)
|Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla)
|Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir
|Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona
|Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi, çıxarışın nömrəsi və tarixi
|1
|Xızı rayonu Giləzi Bələdiyyəsi (Sitalçay kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|15 ha İcarə (15 il)
|1,20
|810.00 81.00
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 51 Örüş
|306012000519
|2
|Xızı rayonu Giləzi Bələdiyyəsi (Şorabad kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi
|2 ha İcarə (15 il)
|0,16
|108.00 10.80
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar Örüş
|306012000728
|3
|Salyan rayonu Qızılağac Bələdiyyəsi (Qızılağac kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 96
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (15 il)
|3,96
|480.00 48.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları IV qrup Bonitet balı 29 Əkin
|809012003627
|4
|Mingəçevir şəhəri Mingəçevir Bələdiyyəsi
|Hərrac
|ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi
|200 kv.m İcarə (15 il)
|150,00
|1500.00 150.00
|Sahibkarlıq
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları
|902012001067
|5
|Yevlax rayonu Tanrıqulular Bələdiyyəsi (Tanrıqulular kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi
|1.70 ha İcarə (5 il)
|1,71
|187.00 19.00
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Örüş
|901012002135
|6
|Lənkəran rayonu Boladi Bələdiyyəsi (Boladi kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 34 Tel: (025) 255 15 13
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Lənkəran ərazi şöbəsi
|5000 kv.m İcarə (15 il)
|70,20
|125.00 12.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 74 Əkin
|802012003227
|7
|Zərdab rayonu Çallı Bələdiyyəsi (Çallı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
|2 ha İcarə (15 il)
|15,60
|280.00 14.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Əkin
|905012000956
|8
|Bərdə rayonu Uğurbəyli Bələdiyyəsi (Uğurbəyli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|48 kv.m İcarə (15 il)
|5,06
|825.00 82.50
|Sahibkarlıq
|Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar
|610012002371
|9
|Bərdə rayonu Lənbəran Bələdiyyəsi (Lənbəran kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|3 ha İcarə (15 il)
|35,76
|900.00 90.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı ehtiyat fondu torpaqları III qrup Bonitet balı 53 Əkin
|610012002368
|10
|Tərtər rayonu Mamırlı Bələdiyyəsi (Mamırlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
|1.97 ha İcarə (15 il)
|24,03
|394.00 39.40
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar V qrup Bonitet balı 20 Örüş
|611012000745
|11
|Gədəbəy rayonu Söyüdlü Bələdiyyəsi (Söyüdlü kəndi)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|77.35 ha İcarə (15 il)
|8692,59
|15470,00
|İstifadə məqsədinə uyğun
|Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar V qrup Bonitet balı 19
|505012001171
|12
|Gədəbəy rayonu Gədəbəy Bələdiyyəsi (Gədəbəy şəhəri)
|Müsabiqə
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|2.3670 ha İcarə (15 il)
|266,00
|947,00
|İstifadə məqsədinə uyğun
|Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar V qrup Bonitet balı 19
|505012001172
|13
|Şəmkir rayonu Zəyəm Bələdiyyəsi (Bayramlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
|4.99 ha İcarə (15 il)
|3,59
|928.00 20.00
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 50 Örüş
|504012005671
|14
|Quba rayonu Birinci Nügədi Bələdiyyəsi (Birinci Nügədi kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|2.48 ha İcarə (15 il)
|6,00
|322.00 32.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 68 Əkin
|303012004104
|15
|Şabran rayonu Rəhimli Bələdiyyəsi (Padar kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1 ha İcarə (15 il)
|10,68
|100.00 10.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Əkin
|304012002503
|16
|Şabran rayonu Rəhimli Bələdiyyəsi (Rəhimli kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|2 ha İcarə (15 il)
|21,36
|200.00 20.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 70 Əkin
|304012002587
|17
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Zağlı kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|1200 kv.m Satılır
|167,86
|9600.00 480.00
|Fərdi yaşayış evi
|Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup Bonitet balı 100 Əkin
|304012002580
|18
|Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Pirəbədil kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi
|2 ha İcarə (15 il)
|4,80
|302.00 30.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Əkin
|304012002377
|19
|Ağcabədi rayonu Ağcabədi Bələdiyyəsi (Ağcabədi şəhəri)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi
|20 ha İcarə (15 il)
|192,00
|10220.00 1022.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları III qrup Əkin
|608012001642
|20
|Ağcabədi rayonu Yeni Qaradolaq Bələdiyyəsi (Aran kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi
|10 ha İcarə (15 il)
|22,80
|2000.00 200.00
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 47 Örüş
|608012001807
|21
|Ağcabədi rayonu Yeni Qaradolaq Bələdiyyəsi (Aran kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi
|7 ha İcarə (15 il)
|85,68
|1400.00 140.00
|Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
|Ehtiyat fondu torpaqları II qrup Bonitet balı 68 Əkin
|608012001191
|22
|Ağsu rayonu Kalva Bələdiyyəsi (Qırlar kəndi)
|Hərrac
|ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076
|23 iyun 2026-cı il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi
|2 ha İcarə (15 il)
|2,00
|442.00 22.10
|Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq)
|Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 64 Örüş
|409012001504
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре