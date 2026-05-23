Bələdiyyələrə məxsus torpaq sahələri satışa çıxarılacaq

Azərbaycanda 18 bələdiyyəyə məxsus torpaq sahələri hərrac vasitəsi ilə satışa çıxarılacaq.

Bu barədə Day.Az-а Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, torpaq müsabiqə və hərracları 24 iyun 2026-cı il saat 15:00-da keçiriləcək.

 

Ərizələr 25 may - 22 iyun 2026-cı il tarixlərində qəbul edilir.

Qeyd edək ki, müsabiqə və hərraca çıxarılmış bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məlumat almaq üçün müvafiq bələdiyyəyə müraciət oluna bilər.

Sıra № si Torpağı müsabiqə və ya hərraclara çıxaran hüquqi şəxs (yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyə) Müsabiqə və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı Sahəsi (kv.m və ya ha.), satılır və ya icarəyə verilir (icarə ili) Satışda-normativ qiymət, icarədə icarə haqqının aşağı həddi (manatla) Hərracda ilkin qiymət, hərrac addımı və ya müsabiqədə qiymət, icarədə bir illik icarə haqqı (manatla) Hansı məqsəd üçün satılır və ya icarəyə verilir Kateqoriya, uqodiya (təsərrüfat yeri) növü, keyfiyyət qrupu, şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində zona Torpaq üzərində hüququ təsdiq edən sənədin nömrəsi, çıxarışın nömrəsi və tarixi
1 Xızı rayonu Giləzi Bələdiyyəsi (Sitalçay kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 15 ha İcarə (15 il) 1,20 810.00 81.00 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 51 Örüş 306012000519
2 Xızı rayonu Giləzi Bələdiyyəsi (Şorabad kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 2 ha İcarə (15 il) 0,16 108.00 10.80 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar Örüş 306012000728
3 Salyan rayonu Qızılağac Bələdiyyəsi (Qızılağac kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, İstiqlaliyyət prospekti 14 Tel: (021) 215 27 96 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (15 il) 3,96 480.00 48.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları IV qrup Bonitet balı 29 Əkin 809012003627
4 Mingəçevir şəhəri Mingəçevir Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi 200 kv.m İcarə (15 il) 150,00 1500.00 150.00 Sahibkarlıq Yaşayış məntəqələrinin torpaqları 902012001067
5 Yevlax rayonu Tanrıqulular Bələdiyyəsi (Tanrıqulular kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Mingəçevir ərazi şöbəsi 1.70 ha İcarə (5 il) 1,71 187.00 19.00 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar IV qrup Örüş 901012002135
6 Lənkəran rayonu Boladi Bələdiyyəsi (Boladi kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 34 Tel: (025) 255 15 13 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Lənkəran ərazi şöbəsi 5000 kv.m İcarə (15 il) 70,20 125.00 12.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 74 Əkin 802012003227
7 Zərdab rayonu Çallı Bələdiyyəsi (Çallı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev pr.28
Tel:(020) 2130113		 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 2 ha İcarə (15 il) 15,60 280.00 14.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Əkin 905012000956
8 Bərdə rayonu Uğurbəyli Bələdiyyəsi (Uğurbəyli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 48 kv.m İcarə (15 il) 5,06 825.00 82.50 Sahibkarlıq Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar 610012002371
9 Bərdə rayonu Lənbəran Bələdiyyəsi (Lənbəran kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 3 ha İcarə (15 il) 35,76 900.00 90.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı ehtiyat fondu torpaqları III qrup Bonitet balı 53 Əkin 610012002368
10 Tərtər rayonu Mamırlı Bələdiyyəsi (Mamırlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 393 Tel: (020) 205 27 77 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1.97 ha İcarə (15 il) 24,03 394.00 39.40 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar V qrup Bonitet balı 20 Örüş 611012000745
11 Gədəbəy rayonu Söyüdlü Bələdiyyəsi (Söyüdlü kəndi) Müsabiqə ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 77.35 ha İcarə (15 il) 8692,59 15470,00 İstifadə məqsədinə uyğun Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar V qrup Bonitet balı 19 505012001171
12 Gədəbəy rayonu Gədəbəy Bələdiyyəsi (Gədəbəy şəhəri) Müsabiqə ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 2.3670 ha İcarə (15 il) 266,00 947,00 İstifadə məqsədinə uyğun Sənaye, nəqliyyat, rabitə, müdafiə və digər təyinatlı torpaqlar V qrup Bonitet balı 19 505012001172
13 Şəmkir rayonu Zəyəm Bələdiyyəsi (Bayramlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Qazax ərazi şöbəsi, Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi 3, Tel:(022) 315 43 19 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi 4.99 ha İcarə (15 il) 3,59 928.00 20.00 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 50 Örüş 504012005671
14 Quba rayonu Birinci Nügədi Bələdiyyəsi (Birinci Nügədi kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2.48 ha İcarə (15 il) 6,00 322.00 32.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 68 Əkin 303012004104
15 Şabran rayonu Rəhimli Bələdiyyəsi (Padar kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1 ha İcarə (15 il) 10,68 100.00 10.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Əkin 304012002503
16 Şabran rayonu Rəhimli Bələdiyyəsi (Rəhimli kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2 ha İcarə (15 il) 21,36 200.00 20.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 70 Əkin 304012002587
17 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Zağlı kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167,86 9600.00 480.00 Fərdi yaşayış evi Yaşayış məntəqələrinin torpaqları I qrup Bonitet balı 100 Əkin 304012002580
18 Şabran rayonu Pirəbədil Bələdiyyəsi (Pirəbədil kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, Orxan Çobanov küçəsi,11 Tel: (023) 325 39 72 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2 ha İcarə (15 il) 4,80 302.00 30.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Əkin 304012002377
19 Ağcabədi rayonu Ağcabədi Bələdiyyəsi (Ağcabədi şəhəri) Hərrac ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 20 ha İcarə (15 il) 192,00 10220.00 1022.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları III qrup Əkin 608012001642
20 Ağcabədi rayonu Yeni Qaradolaq Bələdiyyəsi (Aran kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 10 ha İcarə (15 il) 22,80 2000.00 200.00 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar III qrup Bonitet balı 47 Örüş 608012001807
21 Ağcabədi rayonu Yeni Qaradolaq Bələdiyyəsi (Aran kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel:(021) 225 16 24 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 7 ha İcarə (15 il) 85,68 1400.00 140.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı Ehtiyat fondu torpaqları II qrup Bonitet balı 68 Əkin 608012001191
22 Ağsu rayonu Kalva Bələdiyyəsi (Qırlar kəndi) Hərrac ƏMDX-nin Şamaxı ərazi şöbəsi, Şamaxı şəhəri,
H.Məmmədov küç 97
Tel:(020) 2651076		 23 iyun 2026-cı il tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 2 ha İcarə (15 il) 2,00 442.00 22.10 Kənd təsərrüfatı (Heyvandarlıq) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar II qrup Bonitet balı 64 Örüş 409012001504

 