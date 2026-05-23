Azərbaycanda avtomobil benzini istehsalı artıb

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda 480,7 min ton avtomobil benzini istehsal edilib.

Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən bu göstərici 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 56,3 min ton və ya 13,3% çoxdur.

 

Bu ilin mayın 1-i vəziyyətinə ölkədə hazır avtomobil benzini ehtiyatı 44 min ton təşkil edib.

Qeyd edək ki, hesabat dövründə Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 1 milyard 607,0 milyon manat olmaqla, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9,9 faiz azalıb.