8 и 11 марта творческая команда Оперной студии БМА представит свой новый масштабный проект - премьеру "Пиковой дамы", одной из самых известных и загадочных опер Петра Ильича Чайковского.

После нашумевшей постановки оперы В. Беллини "Норма", Оперная студия БМА обращается уже к русской классике, стремясь внести свой вклад в популяризацию лучших творений оперного жанра.

"В опере П. И. Чайковского, написанной по повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" (либретто М. И. Чайковского) мы исследуем тему человеческой одержимости. Нам интересно проследить, как маленькая незначительная деталь, мимоходом брошенная фраза, может в воспаленном сознании разрастись и подчинить себе все мысли и желания человека. Как эта одержимость шаг за шагом толкает его и его близких к пропасти", - сообщили Day.Az в пресс-службе Оперной студии.

Отметим, что для постановки спектакля руководством Бакинской Музыкальной Академии был приглашен молодой режиссёр, лауреат Международных конкурсов оперных режиссеров Алексей Смирнов (Москва, Россия). Дирижёр-постановщик спектакля - художественный руководитель Оперной студии, народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов, хормейстер - народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова, концертмейстер - Юлия Керимова, художник-постановщик - Елена Бодрова (Москва, Россия).

В спектакле заняты солисты Оперной студии, приглашённые солисты, а также студенты кафедры сольного пения, для которых выход на сцену в премьерных показах станет дебютом на оперной сцене. В спектакле принимают участие хор Оперной студии совместно со студенческим хором, а также студенты Хореографической Академии.

Действующие лица и исполнители: Адиль Ахундов (Герман), Фарида Мамедова (Лиза), Сабина Асадова (Графиня), Антон Ферштандт (Томский), Махир Тагизаде (Елецкий), Юлия Бейбудова/Эльмина Гасанова (Полина), Рауф Бабаев (Чекалинский), Эльчин Ахадзаде (Сурин), Тахмина Векилова/ Надежда Мейер (Прилепа, Маша), Елена Сарафанова/ Екатерина Исаева (Гувернантка), Фахмин Ахмедли/Рахман Гараев (Чаплицкий), Руслан Персан/ Элияр Алиев (Нарумов).

Начало показа оперы в 19:00.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте iticket.az.

Ф. Агаларова