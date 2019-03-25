27 марта в Международном центре мугама в рамках проекта "Qəzəllər" ("Газели") состоится музыкальный вечер на тему газелей великого азербайджанского поэта-просветителя Имадеддина Насими.

На вечере прозвучит дастгях "Забул сегях" в исполнении заслуженных артистов Эхтирама Гусейнова, Сабухи Ибаева и Бабека Нифталиева в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар) и Джейхуна Мурадова (кеманча).

Напомним, что в каждом из концертов данного проекта Центра мугама зрителям представляются лучшие образцы классической азербайджанской поэзии газелей в переложении на мугамное исполнительство.

Начало концерта в 20:00.

Билеты можно приобрести в кассах города, центрах "ASAN xidmət" и на сайте İticket.az.

Информационную поддержку мероприятию осуществляет AZƏRTAC, ASAN радио, Trend.az, Day.Az.

Н. Гасымова