В Центре мугама пройдет музыкальный вечер на тему газелей Насими
27 марта в Международном центре мугама в рамках проекта "Qəzəllər" ("Газели") состоится музыкальный вечер на тему газелей великого азербайджанского поэта-просветителя Имадеддина Насими.
На вечере прозвучит дастгях "Забул сегях" в исполнении заслуженных артистов Эхтирама Гусейнова, Сабухи Ибаева и Бабека Нифталиева в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар) и Джейхуна Мурадова (кеманча).
Напомним, что в каждом из концертов данного проекта Центра мугама зрителям представляются лучшие образцы классической азербайджанской поэзии газелей в переложении на мугамное исполнительство.
Начало концерта в 20:00.
Билеты можно приобрести в кассах города, центрах "ASAN xidmət" и на сайте İticket.az.
Информационную поддержку мероприятию осуществляет AZƏRTAC, ASAN радио, Trend.az, Day.Az.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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