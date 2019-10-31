Вчера в Бакинском конгресс-центре прошел концерт народного артиста России Филиппа Киркорова, который представил грандиозное шоу "#ЦветНастроения. Я+R".

Как сообщает Day.Az, вчера король российской эстрады выступил в столице Азербайджана с новой сольной концертной программой, в которой задействованы уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Старые и новые хиты в программе звучали по-новому, а хит этого масштабного яркого шоу - "Цвет настроения синий" - завершал концерт.

Ни для кого не стало удивительным участие в концертной программе народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой, с которой Киркоров летом презентовал новую версию дуэта "Джалма".

Впервые исполненная на фестивале "Жара-2019" эта песня вызвала восторг у публики, которая просила повторить исполнение на бис.

В этот раз случилось то же самое, но звезды приготовили для бакинской публики сюрприз - новый дуэт "Can, canım, Azərbaycanım".

Эта песня была очень тепло принята зрителями, которые наградили артистов продолжительными овациями и восторженными возгласами.

Ф. Агаларова

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın