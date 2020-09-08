Армяне украли произведение Фикрета Амирова

Факт кражи армянами произведения "Kor ərəbin mahnısı" был официально признан в Бельгии.

Директор бельгийской компании "Muziekpublique" Петер Ван Ромбаэй и координатор компании Кенза Исмаили направили письмо, в котором принесли извинения от имени компании.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности.

По их словам, они не знали, что композиция "Houcher" не является нетрадиционной (фольклорной) музыкой, в противном случае она была бы включена в альбом с разрешения.

В компании заявили, что готовы исправить ошибку, понимая возмущение наследников Фикрета Амирова.

Было отмечено, что композиция будет удалена из альбома "Karin" во время его очередного выпуска, компания распространит коммюнике, в котором будет указано, что данная мелодия не принадлежит Вардану Ованисяну и Эмре Гюльтекин, произведение с оригинальным названием - "Kor ərəbin mahnısı" написано Фикретом Амировым. Также компания готова удалить песню "Houcher" со всех платформ.

Напомним, наследники выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, обратившись в Агентство интеллектуальной собственности, сообщили, что музыку его произведения "Kor ərəbin mahnısı", присвоили проживающие в Бельгии Вардан Ованисян и Эмре Гюльтекин, включив ее в музыкальный альбом "Karin" под названием "Houcher", и распространяют на каналах в интернете. Они просили восстановить нарушенные авторские права и принять меры в отношении нарушителей прав.