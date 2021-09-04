В музеи и галереи в Азербайджане можно только с ковид-паспортом?

С 1-го сентября в Азербайджане вход в торговые центры, кафе и рестораны, а также отели разрешен только при наличии ковид-паспорта.

Как стало известно Day.Az, для уменьшения распространения коронавируса министерство культуры Азербайджана решило применить данное правило и к музеям и галерея, находящимся в подчинении ведомства.

Заведующая отделом музейного дела и контроля за культурными ресурсами Наргиз Абдуллаева подтвердила нашему сайту данную информацию, и отметила, что вход разрешен и с одной дозой вакцины.

Добавим, что музеи и галереи при других ведомствах или же частные об ограничениях на вход не заявляли.

Ф. Агаларова