https://news.day.az/culture/1376328.html В музеи и галереи в Азербайджане можно только с ковид-паспортом? - отвечает министерство
В музеи и галереи в Азербайджане можно только с ковид-паспортом? - отвечает министерство
С 1-го сентября в Азербайджане вход в торговые центры, кафе и рестораны, а также отели разрешен только при наличии ковид-паспорта.
Как стало известно Day.Az, для уменьшения распространения коронавируса министерство культуры Азербайджана решило применить данное правило и к музеям и галерея, находящимся в подчинении ведомства.
Заведующая отделом музейного дела и контроля за культурными ресурсами Наргиз Абдуллаева подтвердила нашему сайту данную информацию, и отметила, что вход разрешен и с одной дозой вакцины.
Добавим, что музеи и галереи при других ведомствах или же частные об ограничениях на вход не заявляли.
Ф. Агаларова
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